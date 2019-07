Torino, Cairo parla della situazione con Petrachi: «Ci può stare la separazione dopo anni, ma non mi piaceva come si erano messe le cose»

Il rapporto tra Urbano Cairo e Gianluca Petrachi si è conclusa in maniera piuttosto brusca, tanto che il presidente del Torino ha chiesto due giovani giocatori alla Roma per liberare il d.s. Ai microfoni di Radio Rai, il patron granata ha parlato del rapporto col dirigente:

«Ci può stare che dopo tanti anni insieme uno abbia voglia di fare qualcosa di differente. Non mi era piaciuto il modo in cui le cose si stavano sviluppando, però ci siamo chiariti. Gli ho fatto anche un in bocca al lupo quando ci siamo salutati».