Il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi commenta l’emergenza a centrocampo: «Siamo ben forniti, le assenze fanno parte del gioco»

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alcuni minuti prima del match contro la Roma all’Olimpico. Ha fatto chiarezza, in particolare, sull’emergenza dei granata a centrocampo e ha messo a tacere le voci di mercato: «Numericamente la rosa è ben fornita, più di quanto si pensi. C’è sinergia con il tecnico Mazzarri e andiamo dietro a quelle che sono le sue indicazioni. Chiaro che a centrocampo se sono indisponibili tre giocatori insieme si va in difficoltà, ma sono momenti che fanno parte del gioco. Penso che numericamente non abbiamo bisogno di niente e siamo a posto, più di quel che si dice in giro».