Torino, tutto il lavoro di Petrachi: ecco quanto vale la difesa di Mazzarri

Il Torino di Mazzarri ha fatto della difesa il suo punto forte: ecco quanto è costata la retroguardia dei granata

Il Torino riscatta Koffi Djidji dal Nantes e cerca di confermare la rosa a disposizione di Mazzarri in questa stagione. Nelle casse del club francese andranno 3,5 milioni, cifra irrisoria considerata la qualità del difensore centrale ivoriano che a questo punto si candida ad essere il vero successore di Moretti.

A stupire, quanto sborsato dal Toro per questa impenetrabile linea difensiva (in questa stagione la quarta migliore del campionato). In primis Sirigu, il cui costo dell’operazione si aggirerebbe tra i 300 e i 400 mila euro (la buonuscita dal PSG). Davanti all’estremo difensore, i quattro centrali più utilizzati sono stati: Moretti (700mila), Nkoulou (3,5 milioni), Izzo (9) e Djidji (3,5). Per un totale di 17,1 milioni di euro.