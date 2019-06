Torino, cercasi spalla per Belotti con Iago e Zaza da valutare: la situazione

Torino, il partner d’attacco di un Belotti da Nazionale è uno tra Iago e Zaza? Entrambi da confermare dopo una stagione altalenante

In questa stagione è mancata una spalla ad Andrea Belotti. Gli acchiacchi di Iago Falque e la stagione non eccelsa di Zaza (quella che capita agli attaccanti almeno una volta in carriera) non hanno aiutato. Secondo Gazzetta dello Sport, entrambi sarebbero da considerare cedibili in un Torino assediato dalle voci di mercato.

Ma un’altra lettura è possibile: Zaza ha un contratto lungo (ancora 4 anni) ed è stato l’acquisto più oneroso del Torino di Cairo (14 milioni). Inoltre, è reduce da una stagione sfortunata ma in cui non ha mai fatto mancare impegno, lasciando intravedere qualche giocata delle sue. Discorso diverso per Iago, un po’ riadattato nel 3-5-2 di Mazzarri, ma che a Torino è considerato un top e nonostante qualche infortunio di troppo, non ci si può di certo lamentare dello spagnolo. Le conferme di Zaza e Iago sono possibili: e con l’Europa League…