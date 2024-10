Torino Como, Belotti torna allo Stadio: ecco la particolare reazione dei fan granata

Torino Como è iniziata, Andrea Belotta torna nel suo vecchio stadio, ecco la particolare reazione dei sui ex tifosi, così i fan granata

Andrea Belotti è tornato nella sua vecchia casa. Questa sera, in occasione dell’incontro Torino Como, il gallo ha fatto ritorno in quello che dal 2015 al 2022 è stato il suo stadio. La prima per lui, con la maglia del club lombardo addosso dopo le passate apparizioni – sempre sul terreno del Grande Torino – con le casacche di Roma prima e Fiorentina poi.

Malgrado le sette stagioni in granata però, l’accoglienza per l’attaccante italiano non è stata delle migliori. Come appurato dall’inviato di CalcioNews24 all’impianto sportivo Lorenzo Bosca infatti, Belotti è stato sommerso da fischi copiosi prima dell’inizio dell’incontro. Alla lettura delle formazioni difatti, la curva maratona – vale a dire il cuore pulsante del tifo piemontese – ha accolto il suo nome con boati e mugugni evidenti. Indifferenza e sporadici fischi e timidi applausi dagli altri settori. Evidentemente, il rocambolesco addio del bomber di Fabregas ha lasciato una ferita difficilmente colmabile nei cuori dei supporters.