Torino, con un’impresa contro la Lazio batteresti un record storico!

Se il Torino dovesse vincere in casa della Lazio, infrangerebbe un record storico che appartiene a Mihajlovic: ecco quale

Il Torino è a Roma, impegnato nella trasferta contro la Lazio di Simone Inzaghi. L’avversario è certamente insidioso, ma gli uomini di Walter Mazzarri sperano di portare a casa punti per inseguire il sogno Europa League. Pochi coraggiosi scommetterebbero su una vittoria dei granata all’Olimpico, è vero. Tuttavia, qualora dovesse riuscirci, la squadra batterebbe un record storico. La statistica riguarda il numero di punti conquistati nel girone d’andata del campionato di Serie A: due anni fa, il Toro di Sinisa Mihajlovic totalizzò la bellezza di 28 punti in 19 gare. Questo risultato non ha precedenti nella storia del club, se si considera l’era dei tre punti: ci riuscì anche il Grande Torino, sebbene all’epoca la vittoria garantisse soltanto due punti. Espugnando la Capitale, difesa dalla formazione biancoceleste, il Toro di Mazzarri entrerebbe a far parte della storia della gloriosa società granata, salendo a 29 punti.