Torino, con Verdi più possibilità. Ampia scelta di modulo per Mazzarri

Torino, con Verdi in rossa si aprono più possibilità di scelta per Walter Mazzarri. Il tecnico può cambiare più moduli in base alle esigenze

Con l’acquisto di Simone Verdi il Torino ha adesso la possibilità di modificare il suo assetto offensivo. Era, d’altronde, quello a cui aspirava proprio Mazzarri che tanto ha richiesto il giocatore ormai ex Napoli.

Nel classico 3-5-2 del tecnico sarebbero Belotti e Zaza ad agire in avanti. In un ipotetico 3-3-4-3, invece, l’ex Juve si accomoderebbe in panchina per far posto proprio a Verdi e Iago Falque, che agirebbero da ali pure. Ipotesi praticabile, scrive La Gazzetta dello Sport, anche quella del 3-4-1-2, con Verdi alle spalle delle due punte.