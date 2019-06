Torino, tra la conferma di Sirigu e il rinnovo di Rosati: tutti i nomi

Il Torino rinnova con Rosati che sarà il terzo portiere. La ricerca del vice-Sirigu continua. Da Sorrentino a Milinkovic-Savic: i dettagli

Il Torino continua con Antonio Rosati. Il portiere classe 1983 ha rinnovato il contratto con i granata (qui i dettagli). In questa stagione, nonostante fosse il terzo nelle gerarchie di Mazzarri, si è distinto per un atteggiamento da grande professionista e uomo spogliatoio.

Il puzzle portieri in casa Torino va quindi componendosi. Ma manca ancora un tassello: il vice di Sirigu. La piazza granata ha accolto favorevolmente la candidatura di Sorrentino che però non rientrerebbe nei piani della società. La dirigenza preferirebbe puntare su uno dei portieri interni. In pole ci sono Milinkovic-Savic e Zaccagno. Tuttavia, la soluzione dell’Ex Chievo rimane percorribile.