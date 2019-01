Il difensore del Torino, Bremer, non è mai stato realmente utilizzato da Mazzarri in questa prima parte di stagione: nel suo futuro spunta il Frosinone

Dopo l’addio di Soriano, anche Bremer sembra esser sul punto di lasciare i granata. Il giovane arrivato in estate dall’Atletico Mineiro non è mai stato utilizzato da Mazzarri in Serie A (pochissime infatti le presenze e soprattutto in Coppa Italia). L’investimento nei suoi confronti è perciò a rischio e Cairo e Petrachi lo sanno. Per tale motivo, la dirigenza granata starebbe pensando ad un prestito per far sì che il brasiliano possa metter in mostra le sue doti difensive. La strada migliore è quella che porta al Frosinone che è attualmente in cerca di difensori per cercare di risolvere il problema nella fase arretrata (il Frosinone è la squadra con più gol subiti in Serie A). Attenzione però, i laziali non sarebbero l’unica possibile destinazione di Bremer. Il calciatore del Toro potrebbe esser infatti la perfetta contropartita tecnica per portare all’ombra della Mole, il centrocampista del Besiktas Tolgay Arslan, una pista concreta per la mediana dopo la partenza di Soriano.