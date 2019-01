Nel corso di Torino-Fiorentina, Abisso ricorre al Var per valutare un tocco di mano di Meité: per l’arbitro non è rigore! – VIDEO

Al 20′ del primo tempo, Abisso ferma il gioco per un silent check con il VAR per un presunto tocco di mano in area di Meitè! Sul tiro da fuori area di Federico Chiesa, Meitè prende la palla col braccio destro. Tuttavia, dal replay, si nota come il centrocampista del Torino abbia il braccio attaccato al corpo e che non sia andato a cercare il pallone con le sue mani. La decisione parrebbe quindi giusta. Se l’avesse toccata col braccio sinistro, che era invece decisamente fuori posizione, allora sarebbe stato rigore senza dubbio. Non hanno ben accolto la decisione i giocatori della Fiorentina, soprattutto Benassi che si è preso un giallo per proteste.