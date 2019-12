Torino Fiorentina: le chiavi tattiche della partita

Il Torino di Mazzarri sembra aver recuperato solidità difensiva. Per la Fiorentina non sarà semplice rendersi pericolosa

Nell’ultima partita contro il Genoa, il Torino di Mazzarri ha mostrato quella solidità difensiva che era mancata nell’inizio di stagione. Come si vede nella slide sopra, i granata si sono disegnati in campo con un 442 in fase di non possesso, che ha ben coperto il centro del campo. Un cambiamento abbastanza grosso rispetto al 3421 fortemente orientato sulle marcature a uomo.

Alla Fiorentina manca Ribery, ossia il principale accentratore offensivo della squadra. Il principale problema dei viola è in zona gol, di conseguenza bisogna alzare il livello della rifinitura per perforare la struttura difensiva granata.