L’ingresso di Sottil ha dato molta più pericolosità alla Fiorentina contro il Torino. Non è bastato per evitare la sconfitta

Dopo tanto tempo col 352, la Fiorentina vistasi contro il Torino si è disegnata con un 433 asimmetrico in avanti. Ghezzal agiva largo a destra, mentre Chiesa – pur partendo da una posizione defilata – agiva a tutto campo. Non a caso, era soprattutto Dalbert a dare ampiezza a sinistra.

Nel primo tempo ha funzionato ben poco: oltre alla sterilità offensiva, i viola erano pericolosamente esposti su ogni palla persa, con Pulgar troppo solo in mezzo (il gol di Ansaldi è arrivato su ripartenza dopo corner a favore). Le cose sono migliorate nell’ultima parte di gara, con molta più pericolosità. Decisivo l’ingresso di Sottil, che ha dato imprevedibilità in avanti. I viola hanno coperto meglio il fronte d’attacco, puntando con maggior facilità i laterali granata e servendo bene gli inserimenti di Benassi. Non è però bastato per ottenere un risultato positivo.