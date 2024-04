Torino, la mossa di Juric: il baby talento prossimo al suo esordio

Il Torino coltiva il sogno Europa, Juric si appella alla scuderia in suo possesso e pronostica l’esordio del baby talento entro fine stagione

Il Torino non demorde. Fino a che l’aritmetica non condannerà definitivamente la squadra di Ivan Juric, i granata continueranno ad inseguire il sogno Europeo. La classifica d’altronde parla chiaro: Alessandro Buongiorno e i suoi occupano la nona casella della classifica, a quota quattro dall’ottavo posto: prima posizione realisticamente valida per accedere ad una competizione europea.

Una Mission Impossible Hollywoodiana, solo che – a differenza – della California, nel capoluogo sabaudo non arriverà Tom Cruise con relativi effetti speciali. Al Torino infatti, servirà fare bene nelle ultime sei partite che ci separano dal termine del campionato, sperando allo stesso tempo in una flessione in termini di risultati da parte delle avversarie dirette.

Quel che certo, è che come spiegato, la troupe targata Juric ci proverà fino alla fine a tramutare il sogno in realtà. L’ha spiegato il tecnico di Spalato in conferenza, l’hanno ribadito i vari Masina e Zapata nelle interviste. E nella rincorsa verso un pass per le urne di Nyon, l’ex Hellas Verona potrebbe far affidamento su una risorsa di più dal proprio arsenale. Di chi parliamo? Del giovanissimo Aaron Ciammaglichella.

Classe 2005 (19 candeline spente a gennaio), Ciammaglichella è considerato nell’ambiente granata come uno dei migliori prodotti del proprio vivaio. Nel recente derby con la Juventus, non a caso, il baby centrocampista si è accomodato in panchina, assaporando per la prima volta tutte le emozioni di una stracittadina vissuta con la prima squadra.

Probabile che quello contro la Vecchia Signora fosse solo la prova generale di un esordio che difficile non credere che avverrà entro il termine della stagione in corso. Magari, perchè no, vedremo il talentuoso azzurro dalle origini etiopi già all’opera domenica contro il Frosinone. Un test – contro i ciociari – tra l’altro fondamentale nell’economia della prima citata rincorsa europea del Torino. La palla palla passa ora a Juric.