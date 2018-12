Torino-Genoa highlights e gol: le azioni salienti del match della 14ª giornata della Serie A 2018/2019

Torino-Genoa highlights e gol: i momenti salienti della gara dell’Olimpico, valida per il 14° turno della Serie A 2018/2019. I granata stanno vivendo un periodo in cui alternano vittorie e prestazioni deludenti. La 10a posizione occupata dalla squadra di Mazzarri non rispecchia le aspettative stagionali. Per gli ospiti Juric non è ancora riuscito a trovare la giusta quadra, ed è chiamato a fare punti, visto che da quando c’è lui la squadra non ha mai vinto. Match fissato per le 15:00 di domenica 2 dicembre.

La gara è diretta dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia. Ecco i gol e gli highlights di Torino-Genoa:

TORINO-GENOA 0-0 – Krzysztof Piatek riceve un preciso passaggio rasoterra e tenta di battere il portiere con un rapido tiro. Per pochi centimetri la palla non è entrata, e si infrange soltanto contro la traversa.

TORINO-GENOA 0-1 – Il pallone è finito sui piedi di Cristian Kouame che da due passi ha ribadito in rete!

TORINO-GENOA 1-1 – Cristian Ansaldi coglie un’oppurtinità e la sfrutta al meglio. Calcia di prima intenzione appena fuori area indirizzando magnificamente nell’angolino basso di destra!

TORINO-GENOA 2-1 – Andrea Belotti manda con sicurezza il pallone da una parte ed il portiere dall’altra. Il pallone si infila nell’angolino basso di sinistra!