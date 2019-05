Torino, tutti i giovani in prestito: chi può fare il salto in prima squadra

Il Torino ha un patrimonio di giovani in giro per l’Italia, quasi tutti prodotti del Vivaio. Ecco quale potrebbe essere il loro destino

Il Torino ripartirà con il blocco giocatori della stagione ormai conclusa. Nel frattempo, in giro per l’Italia c’è un patrimonio di giovani prodotti del vivaio (e non solo) che aspettano di giocarsi le loro chance in prima squadra.

I giocatori sparsi tra le varie categorie sono addirittura 25. Nella massima serie: Edera, Lyanco (entrambi al Bologna, con Saputo che vorrebbe riscattarli) e Bonifazi (Spal): tutti verranno valutati da Mazzarri quest’estate. Tra B e C, i più interessanti sono: la mezzala Segre (Venezia), Buongiorno (Carpi, impegnato nei Mondiali U20) e Candellone (Pordenone,) che potrebbero cercare di impressione l’allenatore toscano a Bormio. Infine, non dal vivaio: Gustafson (Verona) e Milinkovic-Savic (Ascoli), che potrebbero essere usati come pedine sul mercato.