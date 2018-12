Iago Falque non recupera e finisce in tribuna per il derby tra Torino e Juventus: pronto l’ex Zaza dal primo minuto

Dietrofront Iago Falque! Lo spagnolo, convocato da Walter Mazzarri per il derby contro la Juventus, non recupera dall’affaticamento e finisce forzatamente in tribuna. Al posto dell’attaccante del Torino è pronto dal 1′ l’ex bianconero Simone Zaza. L’attaccante granata ha deluso sino ad ora, ed è chiamato al riscatto con una maglia da titolare nel match più importante per i tifosi. La Juventus di Allegri è favoritissima, e Cristiano Ronaldo non vede l’ora di lasciare il segno nel suo esordio nel derby della Mole. Zaza dovrà quindi dare il massimo, soprattutto per non far rimpiangere Iago Falque, spesso decisivo per il Torino.