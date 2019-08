Torino, il retroscena: Nkoulou non ha chiesto scusa, tribuna a oltranza

Il Torino prosegue il braccio di ferro con Nkoulou. Forte presa di posizione della società granata nei confronti del difensore

Il Torino ha chiesto pubblicamente le scuse di Nkoulou. Il giocatore non si è scusato con i compagni e nemmeno con il club e per questo non è stato inserito nella lista dei convocati per la gara di tirano contro il Wolverhampton.

Secondo Tuttosport, Cairo e i compagni sono furenti: il giocatore andrà in tribuna finché non si pentirà, ma si spera di ricucire. Pugno duro della società granata: nessuna cessione (ha due anni di contratto) e nessuna presenza senza le scuse.