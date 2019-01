In vista del match tra Torino e Inter Walter Mazzarri riabbraccia Moretti. Brutte notizie invece per Baselli, mentre recupera Lukic

Per il tecnico del Torino Walter Mazzarri giungono importanti novità sul fronte infortuni. I granata hanno ripreso gli allenamenti in vista dell’importante match casalingo contro l’Inter, avversario ostico alla ricerca di riscatto dopo il deludente pareggio di San Siro contro il Sassuolo.

Tra i giocatori in dubbio una buona notizia per Mazzarri riguarda Emiliano Moretti, che ad un mese dall’infortunio rimediato contro la Lazio è tornato a lavorare con il gruppo. Il veterano torna dunque a disposizione e potrà sicuramente dare il suo contributo in una difesa che nelle ultime due uscite ha subito ben cinque reti. Moretti dovrà comunque fare i conti con la concorrenza di DjiDji, che lo ha scalzato dal ruolo di titolare. Il franco-ivoriano potrebbe tuttavia accomodarsi in panchina per un turno di riposo visti i segnali di cedimento e le amnesie mostrate contro Fiorentina e Roma. Se dunque Moretti fosse in grado di dare determinate garanzie a Mazzarri, potrebbe spettargli un posto da titolare. D’altronde, già in passato ha avuto modo di punire i nerazzurri, nella vittoria esterna per 1-0 del 2015.

La seconda notizia dall’infermeria pare invece meno positiva e riguarda Daniele Baselli, che sembra destinato a saltare anche la prossima gara. Il centrocampista continua il lavoro differenziato per recuperare dalla forte contusione rimediata in Coppa Italia. Se non dovesse farcela, sarà sostituito da Christian Ansaldi come mezzala, nelle vesti di ex della giornata. Potrebbe essere infine confermato Parigini, al netto comunque della probabile candidatura di Lukic in costante recupero.