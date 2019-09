Torino: Izzo e il peso dei calci piazzati

Il Torino di Mazzarri è una squadra che sfrutta bene i calci da fermo, con Izzo risorsa importante. Il difensore è incisivo in zona gol

Il Torino è una squadra fisica e diretta, senza una fase di possesso particolarmente fluida. Attacca soprattutto con cross che non con passaggi corti e fraseggi sullo stretto nel tentativo di creare spazi nella struttura difensiva rivale.

Di conseguenza, i palloni da fermo sono un’importante soluzione per una squadra che cerca di sfruttare gli episodi. Due gol con l’Atalanta sono arrivati così, con Izzo in particolare che nel corso della sua avventura al Torino si sta scoprendo incisivo in zona gol. 5 reti per lui in campionato con la maglia granata.