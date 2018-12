Torino-Juve: manifesti offensivi contro i granata – FOTO

Torino entra in clima derby. Torino-Juve sabato sera: manifesti contro i tifosi granata apparsi sotto la Mole

Torino già in clima derby. Sabato sera, allo stadio Olimpico – Grande Torino andrà in scena l’attesa sfida Torino–Juve. I bianconeri proveranno a proseguire la loro striscia che va avanti da inizio campionato, i granata invece proveranno a togliersi una doppia soddisfazione, provando a battere la Juve, infliggendo la prima sconfitta in campionato alla squadra di Allegri. La Juve scenderà in campo però mercoledì sera a Berna per Young Boys-Juve ma c’è già chi pensa al derby.

Clima da derby sotto la Mole. Questa mattina sono comparsi dei manifesti, presumibilmente ad opera dei tifosi bianconeri, che ricordano ai granata la sfida di campionato in programma sabato sera: «Questa settimana i topi escono a cercare rogne. Granata tornate nelle fogne» recita la scritta con tanto di disegno che vede una mano, con una maglia bianconera e la scritta 1897, anno di fondazione dei bianconeri, gettare in un tomino un topo con la maglia granata e il numero 12, in riferimento al dodicesimo uomo del Toro. I tifosi bianconeri dunque non pensano alla sfida di Champions League contro lo Young Boys ma hanno bene in mente quale sarà l’obiettivo: vincere il derby.