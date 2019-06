Torino, la Copa America di Rincon: vicino il record con il Venezuela

Sabato 15 giugno inizia la Copa America con Brasile-Bolivia: la Torino granata supporterà il capitano del Venezuela, Tomas Rincon . Ecco il suo ruolo

Il Venezuela si trova nel girone di Brasile, Perù e Bolivia e punta al passaggio del turno da seconda classificata. L’osservato speciale è il capitano Tomas Rincon, pilastro della mediana del Torino di Mazzarri. Il centrocampista granata è a quota 96 presenze ufficiali con la maglia della sua Nazionale.

Giocare la 100esima con il Venezuela in Copa America significherebbe aver passato la fase a gironi e aver raggiunto i quarti di finale. Una duplice ambizione per il mediano ex Juve e Genoa. Il Venezuela di Dudamel comincerà contro il Perù, domani sabato 15 giugno, e sarà fondamentale partire con il piede giusto.