Torino, la scelta su Bonifazi dopo l’Europeo: la decisione di Cairo

Calciomercato Torino, Cairo deciderà cosa fare di Bonifazi dopo l’Europeo Under 21: tutti i dettagli

Il Torino deciderà cosa fare di Kevin Bonifazi dopo l’Europeo Under 21. Questa sembra essere stata la decisione del patron granata, Urbano Cairo, che ha bloccato ogni trattativa in corso. I granata, infatti, vorrebbero monetizzare cedendo almeno un elemento. Tra i giovani centrali in rosa (Bremer, Lyanco e, appunto, Bonifazi), la scelta sarebbe ricaduta sul difensore in prestito alla Spal in questa stagione.

Con l’Europeo alle porte, Cairo è convinto che il valore di Bonifazi potrà incrementarsi, visto anche che l’azzurrino è uno dei pilastri dell’Under 21 di Di Biagio. E chissà che, invece, non si decida anche di cambiare idea e dargli un’altra possibilità a Bormio, sotto la lente di ingrandimento di Mazzarri.