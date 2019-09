Torino: le doti aeree di Meite sono preziose per Mazzarri

Il Torino cerca di sfruttare Meite anche per il suo ottimo stacco. Ciò consente di risalire velocemente il campo

Il Torino è una squadra diretta che gioca molto sul lungo e si affida parecchio al cross (anche se l’innesto di Verdi dovrebbe consentire una rifinitura più elaborata). Nella risalita del campo, si cercano di sfruttare le doti aeree di Meite, col francese che va vicino alle punte in quelle situazioni, per fare tanta densità e vincere le seconde palle.

Lo ha fatto per esempio contro l’Atalanta: quando il Torino iniziava dal basso, Meite si alzava per poter staccare sul lancio da dietro. Basti pensare che in queste prime 2 giornate Meite è il primo centrocampista del campionato per duelli aerei vinti: 7.2