Torino Lecce: Djidji e la scarsa intensità dei granata

Il Torino ha mostrato poca intensità contro il Lecce, soffrendo tanto il palleggio avversario. Djidji su tutti in grosso affanno

Tantissime cose non hanno funzionato nel Torino di questa sera. In particolare, da tempo non si vedeva una fase di pressione così inefficace: i granata hanno una delle migliori strutture difensive del campionato, che si contraddistingue per un recupero alto della palla e intense marcature a uomo che impediscono agli avversari di impostare in modo pulito. Eppure il palleggio del Lecce è stato troppo agevole per larghi tratti del match.

Il Toro era lungo: oltre a concedere tanti spazi tra le linee, era fragile nei cambi campo dei salentini. Djidji fotografa bene la scarsa intensità del Torino. Quando il Lecce verticalizzava velocemente per Lapadula e per le punte, il difensore francese era sempre in affanno e raramente vinceva il duello contro l’avversario. E’ stato pure poco reattivo in occasione del gol di Farias.