Torino Lecce: Falco esalta il giro palla di Liverani

Filippo Falco è il protagonista principale del trionfo del Lecce a Torino. Fa la differenza nello scacchiere di Liverani

Il Lecce ottiene in casa del Torino la prima vittoria della stagione. I ragazzi di Liverani hanno mostrato tutte le proprie qualità palla al piede, con grande sicurezza e coraggio nella gestione del possesso. I granata, una delle squadre più intense della Serie A, sono costantemente girati a vuoto.

Protagonista del Lecce è stato Filippo Falco, primatista dei suoi per passaggi totali (41), dribbling (3) e passaggi chiave (3). I giallorossi palleggiano molto bene, e sono stati bravi in particolare nel cambiare velocemente il gioco sul lato debole, trovando connessioni interessanti tra ala, terzino e mezzala. Non a caso, Falco ha ricoperto una posizione piuttosto defilata a destra, proprio per essere pericoloso e avere spazi quando si facevano cambi campi sul suo lato. In quelle situazioni il Toro era sempre in affanno.