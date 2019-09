Torino Lecce: i difetti difensivi del 433 di Liverani

Il Lecce di Liverani si fa apprezzare molto per la fase di possesso. Tuttavia ha qualche problematica difensiva da risolvere

Il Lecce è stato forse la principale sorpresa della terza giornata di campionato. I salentini hanno meritatamente sconfitto il Torino con una prestazione di alto livello, in particolar modo per come hanno gestito il pallone.

Tuttavia, il 433 del Lecce di Liverani deve migliorare un po’ nei meccanismi difensivi. Si fatica spesso a coprire l’ampiezza, e l’azione nella slide ne è un esempio: Ola Aina è liberissimo sul lato debole, col terzino non supportato né dall’ala né dall’interno. Contro squadre brave a far girare il pallone da un lato all’altro, il Lecce può soffrire.