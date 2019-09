Torino Lecce: Zaza e l’assenza di qualità tra le linee

Quando giocano insieme, Zaza e Belotti patiscono la scarsa rifinitura del Torino. E contro il Lecce si è visto

Il Torino contro il Lecce ha dimostrato le solite lacune tecniche quando bisogna fare una partita, con un’evidente assenza di rifinitura tra le linee. Oltretutto, senza Ansaldi, i granata perdono una importante fonte di gioco che dalla sinistra consente ai granata di poter offendere tramite cross.

Con l’inserimento di Zaza nella ripresa, l’attacco del Torino ha guadagnato peso ma non lucidità. C’è grande fatica nel far progredire l’azione in modo pulito, spesso si esaspera il lancio per le punte. Un esempio nella slide sopra: Meité, Baselli e Ola Aina vicinissimi tra loro a sinistra, con nessuno tra le linee che assista Zaza e Belotti. E’ inutile il tandem Zaza-Belotti se alle spalle non hai qualità. Chissà se Verdi risolverà i problemi dei granata.