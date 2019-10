Torino: l’importanza offensiva di Ansaldi

Ansaldi è determinante nella manovra offensiva del Torino. I numeri mostrano il suo peso in fase di rifinitura

Nonostante i problemi fisici, Ansaldi ha avuto un inizio di stagione estremamente positivo con il Torino. L’argentino ha già realizzato un gol e un assist.

Se si guardano le statistiche, si può osservare come il sudamericano sia determinante nel creare occasioni da rete. Basti pensare che Ansaldi è finora il quinto giocatore della Serie A per assist attesi ogni 90′, ben 0.52. In attesa dell’esplosione di Verdi, l’ex Genoa continua a essere determinante.