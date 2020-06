Torino, Longo sulla ripresa: «Dobbiamo ritrovare l’autostima»

L’intervento ai canali ufficiali del club granata dell’allenatore del Torino Moreno Longo: il commento sulla ripresa del campionato

Moreno Longo ha fatto il punto sulle condizioni del suo Torino all’avvicinarsi della data della ripresa della Serie A. Ecco le dichiarazioni del tecnico granata a Toro Channel.

GRUPPO – «I calciatori si sono presentati nel migliore dei modi, vogliosi di ricominciare dopo questa lunghissima e atipica pausa e desiderosi riprendere confidenza con il loro lavoro e con il pallone. Stiamo curando tutti gli aspetti, dobbiamo portare i ragazzi in una condizione ottimale per potersi esprimere al meglio e cerchiamo di migliorare sotto tutti i punti di vista».

PARMA – «Dobbiamo ritrovare l’autostima che avevamo perduto: abbiamo potenzialità per poterci esprimere in maniera diversa rispetto alle ultime uscite, dobbiamo pensare positivo e trovare fiducia in noi stessi attraverso le prestazioni che arriveranno già dalla partita contro il Parma».

PARTITE RAVVICINATE – «Saremo tutti nelle stesse condizioni: partiremo alla pari, ci saranno difficoltà ma la squadra non deve avere alibi e dovremo essere bravi ad adattarci: la capacità di adattamento farà la differenza».