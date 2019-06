Torino, l’uomo in più per Mazzarri sarà Sasa Lukic: dopo la stagione dell’esplosione, l’impegno con la Nazionale

In questa stagione, Sasa Lukic è riuscito a mettersi in mostra soprattutto nel finale di stagione. Il gol all’Allianz Stadium contro la Juventus ha coronato un percorso di crescita che il Toro ha saputo gestire con sapienza.

Il prestito in Spagna, il ritorno in Serie A e lentamente è diventato elemento imprescindibile per la mediana di Mazzarri, insidiando la titolarità di Baselli e Meite più di una volta. Ora inizia l’impegno con la Serbia Under 21 con l‘Europeo. Sì, perchè ci si dimentica che Lukic ha solamente 22 anni e il Torino farebbe meglio a tenerselo stretto: la prossima stagione sarà quella della consacrazione.