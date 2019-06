Torino, Cairo si tiene stretto il gioiellino brasiliano Lyanco. Ecco la situazione del difensore in questa stagione al Bologna

Il Torino registra l’offerta del Mainz per il difensore brasiliano Lyanco. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Cairo avrebbe risposto con un secco no. Il classe 1997 è considerato incedibile dalla società granata che preferirebbe non perdere il controllo del cartellino del giocatore.

Il posto lasciato vacante da Moretti, aprirà una vera e propria contesa la prossima stagione. Insieme a Djidji, è dunque altamente probabile che il Toro punti su uno tra Bonifazi e Lyanco come comprimario della retroguardia di Mazzarri (in vista anche del doppio impegno in Europa League).