Iago Falque viene sostituito da Mazzarri a pochi minuti dall’inizio della ripresa. Ecco la descrizione della reazione stizzita dello spagnolo

A 10′ del secondo tempo, Iago Falque viene richiamato in panchina da Walter Mazzarri. Lo spagnolo ha lasciato spazio a Simone Zaza nel match tra Roma e Torino. L’attaccante iberico, tuttavia, sembra non aver gradito la sostituzione. Il giocatore, una volta appresa la decisione del tecnico, è uscito dal campo vistosamente contrariato, per poi correre subito negli spogliatoi. Forse si è trattato di una semplice impellenza fisiologica, ma i giornalisti vicini a Mazzarri hanno dichiarato di averlo sentito lamentarsi più volte della seconda punta. Secondo il mister granata, Iago ha mantenuto la giusta posizione durante l’intero match.