Le parole del tecnico granata dopo la rocambolesca vittoria contro il Sassuolo

Al termine della gara vinta contro il Sassolo per 3-2, ha parlato il tecnico del Torino, Walter Mazzarri. L’allenatore esalta una stagione storica per il Torino che ha raggiunto quota 60 punti, un record per il club, ma che tuttavia non è ancora abbastanza per la qualificazione in Europa League.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore granata: «Non si è mai vinta una partita in maniera così rocambolesca, è stato un anno straordinario ed oggi i ragazzi sono stati bravi. Nel primo anno che sono andato con la Samp in Europa League avevo fatto 59 punti, adesso siamo a 60 e non siamo ancora sicuri di entrare, questo fa capire quanto sia combattuto questo campionato. Bisogna essere soddisfatti e contenti di questa squadra».