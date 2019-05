Il Toro ha il nome del dopo-Petrachi: si chiama Riccardo Bigon. Pronto a ricrearsi lo storico duo di Napoli e Reggina

Non è per niente un caso che per il dopo-Petrachi, a Torino sia spuntato il nome di Riccardo Bigon. Non ci stupiremmo se, a suggerire il nome dell’attuale direttore sportivo del Bologna al patron granata Urbano Cairo, sia stato il buon Mazzarri. Che già nel 2009, riuscì a convincere De Laurentis a fargli un bel contratto. I motivi? sono molto chiari: il duo Bigon-Mazzarri è la cronaca di un’amicizia infinita. Cominciata nel lontano 2004 a Reggio Calabria dove uno accanto all’altro, quei due, sono riusciti nell’impossibile: salvare la Reggina nonostante quindici punti di penalizzazione.

Come anticipato, si sono ritrovati poi 5 anni dopo, in quel Napoli delle meraviglie capace di riconquistare l’Europa e poi anche quella che conta, per due anni consecutivi. Risultato non proprio scontato per quella squadra. E poi, se c’è qualcuno che Mazzarri lo conosce bene, quel “qualcuno” è proprio Riccardo Bigon: «E’ difficile sbagliare con Walter Mazzarri, ma è molto importante stargli vicino». Istruzioni per l’uso fornite da lontano dal ds del Bologna quanto Mazzarri si accasò a Torino. Insomma, il dopo-Petrachi è una storia già annunciata: un deja vu pronto a ripetersi nel duo Mazzarri-Bigon e, magari, con tutti i successi che hanno fallo la storia di dove son passati.