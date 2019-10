Torino: Mazzarri e le difficoltà offensive dei granata

Il Torino di Mazzarri è tra le ultimissime squadre per tiri verso la porta. I granata devono migliorare in fase offensiva

Il Torino di Mazzarri ha iniziato la stagione in chiaroscuro, con problematiche tattiche di diverso tipo. Oltre a una fase difensiva scricchiolante, i granata continuano a palesare parecchie lacune in attacco.

Basti pensare che il Torino è la penultima squadra della Serie A per tiri ogni 90′, appena 9.9. Solo il Cagliari di Maran ha fatto peggio del Toro. I granata hanno bisogno di crescere dal punto di vista offensivo, probabilmente l’integrazione di Verdi sarà fondamentale per far compiere il salto di qualità alla squadra.