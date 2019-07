Torino, Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Torino Channel sull’impegno dei granata in Europa League – VIDEO

Il Torino si prepara all’impegno in Europa League. Ma guai a sottovalutare l’avversario (Debreceni o Kukesi) del primo turno preliminare davanti a Walter Mazzarri. Ai microfoni di Torino Channel, l’allenatore granata ha parlato dell’avversario e della preparazione a Bormio.

Ecco le sue parole: «La preparazione? E’ il primo anno che mi capita di dover preparare una partita veramente importante in tre settimane. Questa è la mia vera preoccupazione. Assenze? Fattore che non ci lascia completamente tranquilli. Lukic e Rincon faranno di tutto per essere a disposizione almeno per il 25».