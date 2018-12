Il Torino ha bisogno dei gol di Belotti per espugnare San Siro, fortino del Milan. I rossoneri sono stati vicinissimi alla punta granata in passato

Andrea Belotti è chiamato ad una prestazione da top player per espugnare San Siro. Milan-Torino è una sfida molto importante per il bomber granata, in passato molto vicino alla società milanese. I meneghini erano quasi arrivati ad eguagliare le richieste del presidente Urbano Cairo, che pretendeva 100 milioni per la punta azzurra. Cairo rifiutò tutte le offerte tenendosi Belotti, che ha vissuto una parabola discendente, complice anche l’infortunio. Il Gallo è chiamato a riscattarsi proprio contro la squadra che lo ha voluto più di tutte le altre. Il Milan non è un cliente semplice da affrontare per Mazzarri, ma il mister può contare su un dato interessante: l’attaccante granata si esalta spesso quando mette piede a San Siro. Belotti, infatti, ha siglato ben 5 reti nello stadio di Milan ed Inter in carriera. E spera di aumentare il proprio score stasera.