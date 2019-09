Nonostante diverse problematiche tattiche, Belotti trova sempre il modo di essere decisivo per il Torino. Contro il Milan è stato monumentale

Un aspetto che mostra la grandezza di Belotti è il fatto che sia cruciale per il Torino per quanto, in teoria, i granata siano una squadra ben poco adatta per uno con le sue caratteristiche. Nonostante la presenza di Verdi, il Toro ha avuto gli stessi difetti di sempre: rifinitura quasi assente, manovra farraginosa e troppo dipendente dalla fisicità e dai lanci lunghi.

Nonostante un’evidente difficoltà nel costruire gioco, Belotti ha dato ogni volta una grossa mano al Toro. Oltre ai due gol quasi creati dal nulla contro il Milan, i suoi movimenti a venire incontro aiutavano i granata nella risalita, anche perché di solito Zaza restava più alto. Record di passaggi chiave (2), dribling (2) e falli procurati (6). Una generosità pazzesca. In attesa che Verdi si integri e il gioco migliori, Belotti trascina i suoi.