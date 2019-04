Torino-Milan highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019

Torino-Milan highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 34° turno del campionato di Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Walter Mazzarri sfidano i rossoneri guidati da Gennaro Gattuso. Torino a ridosso delle posizioni europee con 53 punti e reduce dal successo in casa del Genoa; Milan (56) momentaneamente quinto e proveniente dal pareggio sul campo del Parma. Nella partita d’andata, le due squadre pareggiarono per 0-0 a San Siro. Adesso è di nuovo Torino contro Milan: in palio, tre punti fondamentali per la lotta all’Europa. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 13′ st Andrea Belotti trasforma il rigore conquistato da Armando Izzo! Il capitano granata calcia centrale sorprendendo Gianluigi Donnarumma.

Al 24′ st Berenguer firma il raddoppio! Musacchio respinge sui piedi dello spagnolo un cross di Ansaldi: controllo e tiro chirurgico che non lascia scampo a Donnarumma! 2-0 Torino.

الدوري الإيطالي : تورينو 2 × 0 ميلان .. بيرينجور .. pic.twitter.com/yKqJBxBMW8 — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) April 28, 2019