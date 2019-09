Torino Milan, Maldini: «Derby deludente. Coi granata test importante»

Ecco le parole di Paolo Maldini, dirigente rossonero, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Milan e Torino

Maldini, bandiera del Milan ed oggi direttore tecnico della squadra, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match col Torino. Ecco le dichiarazioni.

«Derby deludente? Sì, sia per il risultato sia per la prestazione. Il gioco espresso non è stato all’altezza delle aspettative del club e del mister. Contro il Torino sarà un test importante. Giampaolo? C’è bisogno di tempo, c’è totale fiducia da parte della società».