Torino Milan, Maldini: «Giampaolo? Momenti passati anche con Sacchi»

Maldini, intervistato prima del fischio d’inizio di Torino Milan, difende Giampaolo dalle critiche ricordando l’esperienza con Sacchi

Paolo Maldini ribadisce ai microfoni di Sky Sport la fiducia riposta in Giampaolo poco prima di Torino Milan. Ecco le sue dichiarazioni sull’allenatore rossonero.

«Questi momenti li abbiamo passati anche con Sacchi. Lui aveva delle idee ben precise, per il primo mese e mezzo non venivano, per i primi due mesi non venivano. Una volta arrivati i risultati abbiamo tutti creduto che fosse la strada giusta ed è stato tutto più facile».