Torino, Milanetto nuovo acquisto per il mercato: monitorerà l’estero

Torino, Milanetto nuovo acquisto per il mercato: l’ex centrocampista avrà particolare attenzione sull’estero

Importante novità di mercato per il Torino. Questa volta non si tratta di un giocatore, ma di qualcuno che scoverà i talenti. Come riportato da Tuttosport, Milanetto farà parte della squadra di mercato granata.

L’ex centrocampista di Torino e Genoa, infatti, si occuperà di trovare i talenti all’estero. Milanetto al Genoa ha già dimostrato di sapersi muovere, individuando giocatori come Rincon, Ansaldi e, ironia della sorte, Laxalt, vicinissimo adesso al Torino.