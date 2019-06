Torino, il futuro di Milinkovic Savic: vice-Sirigu o un altro prestito?

Torino, il ruolo di vice-Sirigu rimane vacante: Milinkovic Savic tra i pretendenti. Ma il serbo potrebbe essere mandato in prestito

Un solo tassello per completare il terzetto portieri in casa Torino. Il rinnovo di Rosati e l’indiscutibile conferma di Sirigu lasciano vacante il ruolo di secondo portiere. La soluzione interna è quella che più aggrada la società granata. Tuttavia, per uno dei pretendenti, Milinkovic Savic, si apre la possibilità di un prestito all’estero.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il portiere serbo potrebbe finire in Belgio, allo Standard Liegi, con un prestito con riscatto. Dopo le infelici esperienze all’Ascoli e alla Spal, un altro prestito che potrebbe servire a Milinkovic Savic per imporsi da titolare.