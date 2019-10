Torino Napoli: cosa deve temere Mazzarri

Torino Napoli è una partita molto importante per la squadra di Mazzarri. Soprattutto per testare la fase difensiva

Il Torino di Mazzarri ha iniziato la stagione con grande discontinuità di risultati. L’aspetto preoccupante è che sta venendo meno la grande solidità difensiva dell’ultima stagione. Se contro il Parma c’è stato l’handicap dell’inferiorità numerica, nelle altre partite i granata sono stati esposti soprattutto sulle fasce, i cambi di campo degli avversari hanno trovato scoperti i granata.

Il Napoli tiene gli esterni molto alti e si rende efficace con cambi di gioco sul lato debole per servirli (soprattutto Callejon). Dovrà quindi mostrare più attenzione in fase di non possesso.