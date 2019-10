Walter Mazzarri commenta il pari maturato allo Stadio Grande Torino nel posticipo tra la compagine granata e il Napoli

Walter Mazzarri ha commentato così lo 0-0 tra Torino e Napoli ai microfoni di Sky Sport. Ecco l’analisi dell’allenatore granata.

«La classifica? Preferiamo non guardarla. Ci mancano dei punti nelle sette gare giocate, per errori nostri e non, secondo me potevamo avere almeno 2-3 punti in più. Nel secondo tempo con un pizzico di fortuna in più potevamo portare a casa la vittoria. Belotti? Bisogna cercarlo di più».