Torino Napoli: Verdi e le prove di 442

Il Torino contro il Napoli si è difeso a 4, con Verdi che agiva da esterno sinistro. Chissà se Mazzarri riutilizzerà questo assortimento

Il Toro di Mazzarri si è sempre contraddistinto per un aggressivo 3412 in fase di non possesso, con un sistema basato più sulle marcature a uomo che non sulla difesa di posizione. Contro il Napoli, si è visto qualcosa di diverso (e Ancelotti ha ammesso di esserne rimasto sorpreso).

Il Torino si è schierato con un assortimento che prendeva maggiormente le sembianze del 442. Lo si vede nella slide sopra. Verdi si defilava molto, agendo largo a sinistra. Lukic accompagnava invece Belotti nella pressione, occupandosi di Allan.