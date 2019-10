Torino Napoli: Verdi gioca più defilato a sinistra

Simone Verdi ha giocato una partita incoraggiante in Torino Napoli. Si è defilato di più rispetto ai match precedenti

Verdi è cresciuto abbastanza in Torino Napoli. Se nella prima frazione soffriva un po’ nella ricezione tra le linee, nella ripresa si è defilato di più a sinistra. Tante volte è stato servito in situazioni dinamiche, nelle quali poteva puntare Di Lorenzo.

Un esempio nella slide sopra. Il Torino ha cercato di più i cambi campo, per trovare scoperto il Napoli sul lato debole. Si sono visti segnali di crescita in fase di possesso per i granata di Mazzarri.