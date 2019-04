Torino, non solo Cutrone: piace anche Laxalt del Milan

Il Toro incrocia il Milan: è l’occasione per parlare di due obiettivi di mercato. Sulla lista granata oltre a Cutrone c’è Laxalt

Quello tra Torino e Milan sarà a tutti gli effetti uno spareggio per la Champions League. I granata puntano alla vittoria che permetterebbe loro di raggiungere i rossoneri a quota 56 punti. Urbano Cairo in caso di qualificazione in Champions dovrà accontentare Walter Mazzarri e i tifosi, investendo sul mercato.

L’obiettivo numero uno per l’attacco è certamente Patrick Cutrone, talento milanista attualmente chiuso da Krzysztof Piątek. Il giocatore non sarebbe entusiasta di approdare al Torino, ma la possibilità di giocare in Europa da protagonista con la maglia granata può fargli cambiare idea. Cairo dovrà intensificare il pressing in occasione della sfida di Serie A. Un altro nome caldo per il mercato è quello di Diego Laxalt. Il Torino lo ha corteggiato già ai tempi del Genoa, e ora può strapparlo ai rossoneri in ragione dello scarso utilizzo dell’uruguaiano.