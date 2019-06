Torino, non tramonta la pista Caprari: la Samp però spara alto

Il Torino valuta Gianluca Caprari. L’attaccante della Sampdoria però ha una valutazione vicina ai 20 milioni di euro

Gianluca Caprari nel mirino del Torino. Il giocatore potrebbe lasciare la Sampdoria ma il club Doriano chiede almeno 20 milioni di euro per l’attaccante scuola Roma.

Secondo Tuttosport, i contatti tra le parti sarebbero serrati. Mazzarri avrebbe chiesto personalmente l’acquisto di Caprari per rinforzare il suo attacco. Non tramonta nemmeno la pista Verdi mentre Ounas non sembra allettare i granata.