Torino, ora la missione Nkoulou. Obiettivo recuperare il giocatore

Torino, l’entusiasmo degli ultimi giorni è minato dalla situazione di Nkoulou. Si attendono le scuse del giocatore, poi le decisioni

C’è molto entusiasmo, negli ultimi giorni, in casa Torino. I recenti arrivi di Laxalt e Verdi, uniti alla grande vittoria in trasferta con l’Atalanta, hanno dato grande spinta ai granata. Tuttavia c’è ancora una grana in casa da risolvere.

È quella che riguarda Nikolas Nkoulou. Da ormai due settimane il difensore è ai margini della squadra e si sta continuando ad allenare da solo in orari differenti dal resto del gruppo. TuttoSport sottolinea che dovrebbe avanzare le proprie scuse, solo a quel punto Cairo e Mazzarri decideranno gli sviluppi.